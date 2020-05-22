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لجنة متابعة كورونا إجتمعت .. وهذا ما كشفته

22
MAY
2020
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اجتمعت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا في السرايا، برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث اللواء الركن محمود الأسمر، وحضور مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية النائب السابق وليد خوري، مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية بترا خوري، وممثلي وزارات الصحة والداخلية والبلديات والشؤون الاجتماعية والسياحة والعمل، وممثلين عن الصليب الاحمر ومنظمة الصحة العالمية ونقابة الممرضين والممرضات، وعن عدد من المستشفيات الجامعية الحكومية والخاصة.



وعرض ممثل وزارة الصحة لتطورات انتشار الفيروس وارتفاع اعداد الاصابات اليومية بين اللبنانيين والمقيمين على الاراضي اللبنانية، بخاصة العمال الأجانب، والنسب المرتفعة بين القادمين من الخارج، وحال التراخي التي شهدناها في الأيام الاخيرة من قبل المواطنين، وعدم التزام الاجراءات الوقائية.

 


كما استمعت اللجنة الى المدير العام لكازينو لبنان رولان خوري الذي عرض الاجراءات الوقائية المشددة التي يطبقها الكازينو مطالبا باعادة العمل في بعض أقسامه.


واكدت اللجنة التوصيات كافة التي صدرت عنها، مشددة على وجوب التزام المواطنين والمقيمين بكل التدابير والاجراءات الوقائية حفاظا على سلامتهم، لا سيما وأن المؤشرات الاخيرة تدل على مخاطر امكانية انتشار الفيروس بشكل أسرع وخطير جدا، اذا لم يتم التشدد في الالتزام واتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة.

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