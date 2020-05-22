بدء العد العكسي لاختيار المدير العام / رئيس مجلس إدارة "تلفزيون لبنان"

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أغلق منتصف ليل الأربعاء 20 أيار، باب الترشح لمنصب المدير العام / رئيس مجلس إدارة "تلفزيون لبنان"، وبدأ العد العكسي لاختيار المرشح الأكفأ للمنصب من بين 139 مرشحا تقدموا بطلباتهم على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.





وقد بدأت صباح يوم أمس الخميس، عملية الفرز الآلية للطلبات، وفق المعايير التي وضعتها وزارة الإعلام.





المرحلة الأولى

سيصار في المرحلة الأولى إلى تحديد طلبات الترشيح المطابقة وغير المطابقة، أما الجداول البيانية التي ستصدر في ختام عملية الفرز، فستكون خالية من أسماء المرشحين والمعلومات الشخصية المتعلقة بهم حرصا على الشفافية. ويقوم فريق عمل مختص من وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية بالتعاون مع وزارة الإعلام بالتدقيق بها يدويا، تفاديا لأي خطأ. ليصار بعد ذلك إلى تسليم وزارة الإعلام تقريرا بعملية الفرز الأولي، مرفقا بتعليل عدم قبول المرشحين الذين لم يستوفوا الشروط المطلوبة.



عملية الفرز الأولى ستستتبع بعملية فرز ثانية في وزارة الإعلام، يشارك فيها عضو من وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، وعضو من مجلس الخدمة المدنية، مع مراعاة السرية التامة لناحية المعلومات الشخصية للمرشحين، على أن يصار بعدها لاختبار المرشحين أمام لجنة فاحصة تشكلها وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد، بحيث سيتم تقييم المرشحين في هذه المرحلة على أساس خطط عملهم التي تترجم رؤيتهم المستقبلية لتلفزيون لبنان، وعلى أساس مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية.





تجدر الإشارة، إلى أنه لم يتم قبول أي طلب مقدم باليد إلى وزارة الإعلام أو وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية أو أي جهة رسمية أخرى. وقد تلقى مقدمو الطلبات رسالة عبر بريدهم الالكتروني تؤكد استلام طلباتهم.