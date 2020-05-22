تحضروا.. منخفض جوّي عاصف وبارد نحو لبنان

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أفاد الأب ايلي خنيصر، المتخصص بأحوال الطقس، عبر صفحته على "فايسبوك" أن الموجة اللاهبة التي ضربت الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط تنحسر اعتباراً من بعد ظهر يوم الجمعة بسبب اقتراب منخفض جوّي عاصف وبارد من جنوب شرق تركيا وسيؤدّي الى حالة عدم استقرار بين سوريا ولبنان خلال اليومين المقبلين.

في التفاصيل، بينما ترتفع قيم الضغط الجوّي فوق اليونان والبحر الأسود الى 1022hpa حيث تسيطر موجة باردة، تتدنى قيم الضغط الجوي بين لبنان وفلسطين وسوريا ظهر يوم الجمعة الأمر الذي سيساهم بهبوب رياح شمالية باردة ستحوّل الأجواء الى ربيعية منعشة نهاراً وباردة نسبياً في ساعات الليل بخاصة في البقاع وفوق الجبال.

تنشط الرياح بعد ظهر الجمعة وتلامس 60 كم في الساعة مساءً، وتشتد مع تقدّم الساعات لتلامس 80 كم في الساعة بين الشمال والبقاع والجنوب فتساهم باستقطاب السحب الركامية والرعدية نحو الساحلَي السوري واللبناني حيث ستتمركز بشكل ملحوظ، فيبدأ تساقط الامطار بشكل محلي في الشمال ليتحوّل الى غزير الهطولات بعد ظهر السبت مع عواصف رعدية وتشكل للصواعق على طول الخط الساحلي والجبال الغربية وسوف تتوزع نسبة الهطولات على الشكل التالي:

درجة اولى: 70-85 مم

الساحل السوري

درجة ثانية: 40-50 مم

طرابلس، عكار، الضنية، البترون، شكا، جبيل، جونية، بيروت، بعبدا، الشوف، الناعمة، النبطية، صيدا، مرجعيون وبنت جبيل.

درجة ثالثة: 20-35 مم

المتن (ساحلاً وجبلاً)، كسروان (ساحلاً وجبلاً)

بشري، زغرتا، جزين، صور.

درجة رابعة: 10-17مم

البقاع ودمشق

تجدر الاشارة الى ان البرَد سيطال المناطق ذات الدرجات الاولى والثانية والثالثة حيث ستتمركز السحب الرعدية وهذ ما اشار اليه رادار البرد بحسب التحديث الأخير.

طقس يوم الجمعة: مشمس يتحوّل الى غائم مع امطار متفرقة خفيفة شمالاً

طقس يوم السبت مشمس الى غائم مع تساقط امطار خفيفة تشتد غزارتها بين بعد الظهر وساعات الليل مصحوبة بعواصف رعدية وسرعة رياح تلامس 80 كم في الساعة.

الحرارة على الساحل: 30 يوم الجمعة و 24 درجة يوم السبت تنخفض ليلاً الى 20 درجة

في البقاع: 32 يوم الجمعة نهاراً و 23 يوم السبت، تنخفض ليلاً الى 17 درجة

على الجبال 1200 متر: 27 يوم الجمعة و 19 يوم السبت نهاراً و 11 درجة ليلاً

على الجبال 2000 متر: 20 نهاراً و 5 ليلا،

الرطوبة: بين 60 و 80%

الرياح: جنوبية غربية مصدرها سرعتها بين 30 و 80 كم في الساعة.

الضغط الجوّي:1011hpa