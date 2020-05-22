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عاجل - حال طوارئ.. وعزل هذه البلدة اللبنانية بعد ارتفاع حالات كورونا!

22
MAY
2020
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أعلنت بلدية مزبود، في بيان أنه بعد صدور نتائج فحوص ال (PCR) التي أجريت بتاريخ 2020/5/19، لعدد من أبناء البلدة والمقيمين، تبين تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة الى الإصابات السابقة.

 

وأعلنت خلية الأزمة في البلدية، وبعد التواصل مع محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، والتنسيق مع قائمقام الشوف السيدة مارلين قهوجي ضومط، ورئيس اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي زياد الحجار، والإجتماع الطارئ مع النائبين بلال عبدالله ومحمد الحجار، وبتوجيه من وزير الداخلية العميد محمد فهمي، حال الطوارئ العامة في البلدة، حيث اتخذ القرار بعزل مزبود عن المحيط، لتتمكن الأجهزة الطبية في خلية الأزمة من احتواء الوباء، للحد من انتشاره، وتنفيذ القرارت بشكل فوري، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية .

ولذلك اتخذت القرارت التالية:
- اعلان حال الطوارئ وعزل البلدة.
- الإلتزام التام بالحجر المنزلي، وعدم الخروج إلا للضرورات القصوى.
- اقفال جميع المحلات والمؤسسات، باستثناء المراكز الطبية والصيدليات ومحطات الوقود ومحلات بيع المواد الغذائية، شرط الإلتزام بالإجراءات الوقائية وإعتماد خدمة "الدليفري".
- عدم التجول إلا فى الحالات القصوى، وارتداء الكمامات والقفازات.
- منع التجول للمقيمين وعدم الخروج خارج البلدة تحت طائلة المسؤولية.
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