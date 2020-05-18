جيسي عبدو: كارثة كسرتلي ظهري وحرقتلي قلبي

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بكلماتٍ مؤثرة نعت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو، والدها السيد جورج مطانيوس عبدو.



وكتبت عبدو على حسابها عبر "تويتر": "كارثة كسرتلي ظهري وحرقتلي قلبي وأخدتلي روحي وفرحة حياتي، ليه يا بيي لي ما نطرتني يومين ؟؟؟ اااااخ بكيررررر يا بيي بكير كتير يا ابو جريج يا أطيب زلمة بالعالم كيف بدي كمّل حياتي بلاك !!! الله يرحمك وتكون مبسوط مطرح ما انت".



وتوفي والد الممثلة عبدو، صباح أمس الاحد، إثر حريق هائل إندلع في منزله بمنطقة زوق مكايل بسبب انفجار انبوبة الغاز ما ادى إلى اندلاع الحريق.



ويُذكر، ان الممثلة جيسي عبدو تتواجد في دبي.