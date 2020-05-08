درغام: وزارة الصحة ستجري المزيد من الفحوص المخبرية في عكار وللتشدد في مراقبة الوافدين

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بعد إرتفاع عداد الاصابات بفيروس كورونا في عكار، والتي سجلت يوم أمس 6 إصابات، شدد النائب أسعد درغام خلال اتصال مع وزير الصحة حمد حسن على ضرورة رفع منسوب الحذر، واتخاذ إجراءات أكثر صرامة في متابعة العائدين، وللغاية سيتم إرسال فريق وزارة الصحة لاخذ 100 عينة PCR من عكار وتحديدا من البلدات التي سجلت فيها الاصابات".

وشدد درغام على "ضرورة الحجر المنزلي للوافدين والتعامل بأقصى درجات الوعي من قبل المواطنين والأقارب، لجهة منع التخالط أو زيارة الوافدين من الخارج قبل إنتهاء مدة 14 يوما حتى لو كانت نتائج الفحوص سلبية". مؤكدا "أن الوزير حمد حسن متعاون للغاية والمسؤولية مشتركة بين الجميع".