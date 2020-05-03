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توجيهات لأطباء الأسنان طرابلس الراغبين بإعادة فتح عياداتهم

3
MAY
2020
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أصدرت نقيبة أطباء الأسنان لبنان - طرابلس الدكتورة رولا ديب خلف بيانا تضمن توجيهات لأطباء الأسنان الراغبين بإعادة فتح عياداتهم للحالات غير الطارئة جاء فيه: "بعد موافقة وزارة الصحة اللبنانية وتحت الإشراف الشخصي لوزير الصحة د.حسن حمد، وزعت نقابة أطباء الأسنان في لبنان - طرابلس توجيهات للزملاء الأطباء الراغبين بإعادة فتح عياداتهم للحالات غير الطارئة بعد انتهاء مدة التعبئة العامة.

وطلبت منهم التقيد بالتوجيهات الاتية:

- إلزامية وجود Dispenser فيه مطهر للأيدي قبل الدخول.
- التأكيد على المريض إلزامية وجود الmask على وجهه عند حضوره في موعده، أخذ حرارة المريض ومن يرافقه إن وجد عند دخوله العيادة بDigital Thermometer .
- إعطاء المريض قبل وطئه العيادة COVER SHOES أو رش حذائه بمطهر.
- في حالة الpedodotics or orthodontics treatment يمكن دخول شخصين فقط الى العيادة (احد ذوي المريض).
- وجوب عدم التقاء أي من المرضى في صالة الانتظار.
- تنظيم المواعيد والتأكد أكثر من مرة لضمان عدم الاختلاط في غرفة الانتظار.
- تلبس كل الواقيات اللازمة من gloves, N95 mask,emergency uniform , surgical gown,
‏face shield and head cover (PPE )للطبيب والطاقم الطبي.
- المريض يستخدم مضمضة Antibacterial قبل البدء بالعمل.
- يفضل استخدام Rubber dam لأنه يعزل Saliva للمريض وشفط عالي القوة لأنه يقلل ال
‏aerosoles and spatter بنسبة أكتر من 90% ..
- يجب إبقاء ال Mask لمدة نصف ساعة بعد كل حالة عمل طبي في فم المريض.
- عدم دخول المريض التالي إلى العيادة إلا بعد نصف ساعة من لانتهاء من المريض الأول.
- شراء air purifiers filters
‏ (hyper hepa filtration technology ) Extra oral dental suction systems عند استعمال التوربينات والultrasonic handpieces لتجنب تشكيل aerosol cloud المؤلفة من spray mist (aerosol), cooling water, saliva, blood ,microorganisms التي تشكل a high risk of infection

‏Extra oral dental suction systems
التي تستطيع تنقية الجو من الميكروبات حتى 0.003mm in diameter".

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