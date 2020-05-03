عناوين الصحف ليوم الأحد 3 أيار 2020

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الديار: الرئيس عون يضع «ثقله» لتمرير الخطة الاقتصادية في المجلس النيابي : هل تتجاوب 14 آذار ؟

مستوى دعم صندوق النقد الدولي للبنان مرتبط بحجم التوافق السياسي حول الخطة

خطة الحكومة «أولية» وهي قابلة للنقاش والتعديل في البرلمان وللتفاوض مع «الصندوق»



النهار: اجتماع بعبدا: هل يفشل بعد التحوّل تصفية حساب مع العهد؟

الشرق الأوسط: الجيش اللبناني يرفض اتهامات التعامل بـ«استنسابية» مع المظاهرات



الأنباء الكويتية: رؤساء الحكومة يرفضون تحويل لبنان إلى النظام الرئاسي.. وباريس وواشنطن ترحبان بخطة دياب شرط مكافحة الفساد أولاً

«الخطة الإنقاذية» تصطدم برفض «المصارف».. وترقب لقاء بعبدا