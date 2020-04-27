اجتماع الطاقة: فريد هيكل الخازن يضع ياسين جابر في ورطة

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خلال جلسة الاستماع إلى عروض شركتي الكهرباء "سيمنز" و"جي إي" التي عقدتها لجنة الأشغال والطاقة النيابية بحضور وزير الطاقة ريمون غجر، كان لافتاً جلوس النائب فريد هيكل الخازن في مقعد النائب ياسين جابر وتوجهه بالسؤال إلى مندوب شركة "سيمنز" عما إذا كانت الشركة قد قدمت عروضاً سابقة لوزارة الطاقة. وأجاب مندوب "سيمنز" قائلاً: نحن لم نقدم أي عرض إلا قبل شهرين للوزير غجر وفي السابق اقتصر الأمر على مناقشة أفكار.

فما كان على وزير الطاقة الأسبق والنائب سيزار أبي خليل سوى التوجه بالشكر إلى زميله الخازن على طرحه هذا السؤال الذي يكتسب أهميته كونه جالساً في مقعد النائب ياسين جابر مطلق الإشاعة.