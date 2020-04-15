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أرسلان: أنصح الأقلام المأجورة أن لا تقارب المواضيع الدرزية بهذه الخفة

15
APRIL
2020
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لفت رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان في سلسلة تغريدات له على "تويتر" إلى أنّه "قرأنا بعض التحليلات من أقلام مأجورة تطالعنا بالقيم ومحاربة الفساد والمفسدين متباكية على الماضي القريب من هدر وسرقة أموال الناس والمصارف والمصرف المركزي، وبالتالي سرقة الدولة أي سرقة أموال الشعب اللبناني من خلال بناء منظومة متكاملة للفساد ومشرعنة والقصد منها التلطي وراء أكاذيبهم وتلفيقاتهم التي أصبحت مكشوفة ولم تعد تنطلي على أحد".
 
وأضاف: "حتى وصلت بهم الوقاحة إلى أن يذكروا حادثة قبرشمون الأليمة متناسين استشهاد شابين بريئين كانا مستبسلين بحماية وزير درزي في الحكومة السابقة ليفشلوا ما كان مخطط له".
 
وتابع: "كنت أتمنى أن يوضع حدّ للتجارة بهذا الموضوع وعدم نكأ الجراح باعتماد التزوير في نقل الحقائق.. فكفى تلاعباً بمقدرات الوطن ودم الناس الأبرياء وإلا سيكون لنا كلام آخر مستندين الى وقائع ومستندات".
 
وختم أرسلان بالقول: "أنصح هذه الأقلام المأجورة أن لا تقارب المواضيع الدرزية بهذه الخفة".
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