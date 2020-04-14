3 جرحى اثر اشكال كبير في طرابلس والجيش يتدخّل... اليكم التفاصيل

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وقع إشكال بين عناصر شرطة بلدية طرابلس وعناصر الجمعيات الكشفية التي تقوم بتوزيع القسائم الغذائية المقدمة من البلدية على أبناء المدينة في المناطق الشعبية، حيث أصيب ثلاثة كشفيين بجروح نقلوا على إثرها إلى المستشفى الإسلامي الخيري.



إلا أن الإشكال ما لبث أن تطور، حين توجهت مجموعات من الحراك إلى مركز الشرطة في القصر البلدي، وحصل عراك بين الشرطة والمحتجين وارتفعت الأصوات، وعلى الفور تدخل الجيش وعمل على الفصل بينهم.



وتوجه رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق إلى المستشفى لزيارة الجرحى، واطمئن إلى أوضاعهم الصحية، مؤكدا أن "كلفة علاجهم ستكون على نفقة البلدية".