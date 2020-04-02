living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قطاع المهن في التيار: نرفض التمديد في كل المواقع

2
APRIL
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
صدر عن قطاع المهن في التيار الوطني الحر البيان التالي: 
 
في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان والعالم، تحاول بعض الأطراف النقابية تمرير مشاريع مشبوهة للتمديد لممثليها في بعض النقابات، ضاربةً عرض الحائط القوانين المرعية الاجراء.
لذلك، يهمنا لفت النظر إلى ما يلي:
١ - ان موقف قطاع المهن في التيار الوطني الحر ما هو إلا تكرار لمواقف التيار الرافضة للتمديد في كل المواقع، انطلاقا من قناعاته ومبادئه، وليس موجهاً ضد شخص أو فئة.
٢ - ان قطاع المهن يؤكد تمسكه بتطبيق القوانين التي ترعى عمل النقابات وقد طلبنا من ممثلي التيار معارضة أي طرح غير قانوني واتخاذ كل الاجراءات لوقف هكذا مسار، وصولاً إلى مساءلة المرتكبين بجرم ممارسة السلطة بصورة غير قانونية وغير شرعية وفقاً لأحكام المادة ٣٧٥ من قانون العقوبات اللبناني.
٣ - ختاماً، يدعو قطاع المهن جميع الأطراف إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية وعدم الانجرار خلف المصالح الضيقة والتعاون في سبيل الخدمة العامة لما للنقابات من دور أساسي في هذه المحنة التي يرزح تحتها وطننا ونقابيونا.
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout