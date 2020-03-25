كورونا-يوم اسود: من هما الشخصان الذان توفيا الاربعاء؟

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شهد لبنان اليوم خبرين نزلا كالصاعقة على اللبنانيين. فبعدما ازدادت في الأيام الأخيرة اعداد المصابين بفيروس كورونا، والتخوف من ازدياد حالات الوفيات، جاء كل من بيان مستشفى رفيق الحريري الحكومي ومستشفى سيدة المعونات ليزيدا طينة الخوف من الفيروس بِلة.

فقد سجل لبنان اليوم حالتي وفاة جراء فيروس كورونا، الأولى للشاب يدعى بيديك أوغاسيان ويبلغ من العمر ٤٦ عاماً، وله ابنة وعمرها ١٤ عاما، وابن لم يتخطى العاشرة من عمره. أوغاسيان كان يعاني من مشاكل صحيّة عدّة أدّت الى تفاقم حالته بعد إصابته بالفيروس، وقد تلقى العلاج في العناية الفائقة الخاصة بمرضى الكورونا في مستشفى الحريري الحكومي.

أما فيما يتعلق بالحالة الثانية، فهي تعود لرجل كبير في السن ولم تكن حالته مستقرة قط خلال كل فترة معالجته في مستشفى سيدة المعونات، بل كان يعاني من مرض سرطان الرئة، مما لم يساعده على الشفاء.

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