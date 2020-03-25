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وفاة جديدة بفيروس كورونا في مستشفى سيّدة المعونات ومغادرة الوزير الصفدي

25
MARCH
2020
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صدر عن إدارة مستشفى سيّدة المعونات الجامعي - جبيل بتاريخ ٢٥/٠٣/٢٠٢٠ البيان التالي:

 

بعد أن أصبح مستشفى سيّدة المعونات الجامعي المركز الاستشفائي الوحيد المجهّز والمستعد لاستقبال المرضى المصابين بفيروس COVID-19 (كورونا)، في المنطقة الممتدّة من شمال بيروت إلى أقصى شمال لبنان،
وإثر ازدياد أعداد الوافدين إليه لإجراء الفحوصات الخاصة بالفيروس المذكور أو للإستشفاء منه، يعرض للتالي :

1- مغادرة ستة أشخاص لغاية اليوم للقسم المخصّص لاستقبال المرضى المصابين بفيروس COVID-19 (كورونا)، منهم معالي الوزير محمد الصفدي، إثر ظهور النتائج السلبية للفحوصات المخبرية التي أجريت لهم.

2- استمرار المستشفى بالعناية بثمانية مرضى، جرى استقبالهم في القسم المذكور، بينهم سبعة من طاقمه التمريضي، والذين يفترض أن يغادروا المستشفى في الايام القليلة المقبلة.

3- تتمّ متابعة أحد المرضى الذي استقبل مؤخّراً في قسم العناية الفائقة المخصّص للمرضى المصابين بفيروس COVID-19 (كورونا)، وهو في حالة حرجة جدّاً نظراً لمعاناته من قصور مزمن في الكبد.

4- وفاة أحد المرضى الذي كان يعاني من حالة متقدّمة من سرطان الرئة، والذي جرى استقباله منذ بضعة أيّام إثر إصابته بالفيروس المذكور.

بالمناسبة تتقدّم عائلة المستشفى بالصلاة لراحة نفس المرحوم والتعازي من عائلته وذويه، وتتمنّى الشفاء لجميع المرضى المصابين، وتطلب من الجميع التقيّد الكلّي بتعليمات وزارة الصحّة العامّة، لا سيّما لناحية الحجر الذاتي والابتعاد عن جميع مصادر العدوى.

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