المكتب التربوي: إعادة فتح باب التسجيل في برنامج التعليم عن بعد أمام الطلاب الراغبين

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صدر عن اللجنة المركزية للاعلام والمكتب التربوي في التيار الوطني الحر البيان التالي:

بعدما انطلق يوم الاثنين برنامج التعليم عن بعد الذي وضعه المكتب التربوي في التيار الوطني الحر وشارك فيه أكثر من ألفي طالب من مختلف المناطق اللبنانية وحقق نجاحاً لافتاً وأظهر مهنية عالية لناحية الاساتذة المعتمدين والدوامات وكيفية شرح المواد والمنصات المستخدمة، وبما أن الطلب ما زال كبيراً على متابعة هذه الدروس وفق برنامج الثلاثة ايام أسبوعياً، أعلن المكتب التربوي عن إعادة فتح باب التسجيل أمام الطلاب الراغبين من صفوف الشهادات الرسمية وذلك يومياً من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساء على الارقام التالية:

الشهادة المتوسطة: 70450774



الشهادة الثانوية:

- العلوم العامة: 70117215

- علوم الحياة: 70204896

- اقتصاد واجتماع- آداب وإنسانيات: 81398460