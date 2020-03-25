جعجع اتصل بوزير الداخلية وتمنى عليه متابعة قضية "اغتيال أنطوان الحايك" شخصياً نظراً لحساسيتها

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صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع:

أجرى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، بعد ظهر اليوم، اتصالاً بوزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي وبحث معه قضية اغتيال المواطن أنطوان الحايك في المية ومية الأحد الماضي، وأكد وزير الداخلية لرئيس "القوات" انه منذ اللحظة الأولى للجريمة أعطى ولا يزال كل الاهتمام اللازم لمتابعتها من أجل الكشف عن ملابساتها، فتمنى جعجع على فهمي ان يتابع شخصياً هذه القضية نظراً لحساسيتها وتأثيرها على التعايش بين اللبنانيين عموماً وفي الجنوب خصوصاً.