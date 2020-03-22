وزير الصناعة يزور معمل "لا رين" في حالات: بإمكان الصناعة اللبنانية ان تؤمن اكتفاء ذاتي

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بعد سلسلة اتصالات اجرتها مؤسسة ابي نصر المعروفة ب "لا رين" la Reine ومدير عام جمعية الصناعيين طلال حجازي تحت اشراف الرئيس د. فادي الجميل، زار وزير الصناعة د. عماد حب الله والاستاذ طلال حجازي معمل لا رين في حالات للاطلاع عن قرب على الصناعة اللبنانية ودعمها والتأكيد على قدرتها في تأمين الاكتفاء الذاتي للسوق، اذا ما حصلت على الدعم المادي والتقني المطلوب.

وفي ظل ازمة "الكورونا" والشحّ في توفر الكمامات(Mask Face) في السوق اللبنانية، ومحاولة بعض الشركات غير الرسمية احتكار السوق وبيعها باسعار تقارب 6000 ل.ل للكمامة الواحدة، تم الاتفاق بين الصناعيين على انتاج الكمامات( mask face) باعلى جودة منعا لاحتكار السوق، وذلك بدعم تقني من الوزارت المعنية وباشرافها لتصل الى المستهلك باسعار مدروسة تراعي القدرة الشرائية للجميع.

ويذكر ان مؤسسة ابي نصر قد استحصلت من وزارة الصناعة على الإذن لانتاج الكمامات بالمواصفات العلمية المطلوبة.