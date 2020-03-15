وباء كورونا.. آخر الأخبار والمستجدات حول العالم

A + A -

يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه في أنحاء العالم وسط مخاوف من تداعياته على مختلف جوانب الحياة.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأحد، إن البلاد سجلت 20 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا السبت ارتفاعا من 11 حالة في اليوم السابق.

ويرفع الرقم العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي للصين حتى الآن إلى 80844 شخصا.

وسجلت البلاد عشر حالات وفاة يوم السبت ليصل العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن كورونا في الصين إلى 3199 شخصا حتى الآن.

البيت الأبيض يكشف وضع ترامب

أعلن طبيب البيت الأبيض السبت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب غير مصاب بكورونا المستجد، كاشفا بذلك نتيجة الفحص الطبي الذي خضع له دونالد ترامب بعدما كان على اتصال مباشر مع عدد من أعضاء وفد برازيلي تبيّن لاحقا أنهم مصابون بالفيروس.

وقال الطبيب شون كونلي: "تلقيت هذا المساء تأكيدا بأن اختبار (فيروس كورونا) سلبي"، مضيفا: "بعد أسبوع على تناوله العشاء في مارالاغو (في فلوريدا) مع الوفد البرازيلي، لا يُظهر الرئيس أي أعراض".

الجزائر تسجل إصابتين جديدتين بكورونا

أفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية" في الجزائر، مساء السبت، بتسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في ولاية قالمة شرقي البلاد.

وسجلت الإصابتان لدى سيدتين مغربيتين مسنتين، وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات في الجزائر إلى 39 حالة.

كورونا يدفع فرنسا لإجراءات مؤلمة

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، أن السلطات في البلاد قررت إغلاق أغلب المتاجر والمطاعم والمنشآت الترفيهية اعتبارا من منتصف ليل السبت في إطار الإجراءات التي تتخذها لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن الاستثناءات من الحظر ستشمل متاجر السلع الغذائية والصيدليات ومحطات الوقود.

وجاء المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء بعد أن أعلنت سلطات الصحة العامة أن عدد الوفيات بلغ 91 حتى الآن، بينما أصيب 4500 بالمرض.

وارتفعت تلك الأعداد بعد أن سجلت السلطات 12 حالة وفاة جديدة بالمرض، السبت، وأعلنت على موقعها على الإنترنت هذا الارتفاع في عدد الإصابات بعد أن كان 3661 يوم الجمعة.

ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في اليابان

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في اليابان بلغ 1484 الأحد، مشيرة إلى أن العدد زاد بوتيرة أسرع من اليوم السابق.

وأوضحت بيانات الهيئة أن العدد الإجمالي لحالات العدوى يشمل697 شخصا من ركاب السفينة السياحية دايموند برنسيس و14 شخصا عادوا من الصين.

وتوفي شخص واحد بالفيروس الأحد ليصل إجمالي عدد الوفيات في اليابان إلى 29 شخصا، ويشمل الرقم سبع حالات وفاة من ركاب

كوريا الجنوبية ترصد عشرات الإصابات

قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية سجلت 76 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الأحد، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات داخل البلاد إلى 8162 شخصا منها 75 حالة وفاة.

ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في المكسيك

ذكرت وزارة الصحة المكسيكية السبت أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المكسيك ارتفع من 26 إلى 41 حالة.

الكونغو تسجل أول إصابة

قالت حكومة جمهورية الكونغو السبت إنها رصدت أول حالة إصابة بفيروس كورونا لرجل عاد إلى البلاد من باريس في الأول من مارس.

وذكرت الحكومة في بيان أن المريض "50 عاما" يرقد في حالة مستقرة مضيفة أنه جرى عزل زوجته وابنته.

مانيلا تعزل نفسها

بدأت مدينة مانيلا عزل نفسها الأحد في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مطبّقة بذلك الإجراءات التي قررتها حكومة الرئيس رودريغو دوتيرتي.

وأغلقت الشرطة المسلحة الطرق المؤدية إلى العاصمة التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون شخص، وتم إلغاء الرحلات الداخلية من مانيلا واليها، وحظرت التجمعات العامة شهرا.