الرئيس عون: الحكومة تعمل بخطى سريعة لانجاز الخطة الاصلاحية

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ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان السيد يان كوبيتش خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ان الحكومة تعمل بخطى سريعة لانجاز الخطة الاصلاحية التي تتناول هيكلة الديون والمصارف والاصلاح المالي والاصلاح الاداري، اضافة الى الخطة الاجتماعية والاقتصادية.

وخلال الاجتماع الذي حضره الوزير السابق سليم جريصاتي، اكد الرئيس عون على ان الحكومة تتخذ كل الاجراءات المناسبة لمكافحة فيروس الكورونا والحد من انتشاره من خلال التدابير الوقائية التي تتخذ على اكثر من صعيد. ولفت الى بدء العمل بتنفيذ خطة الكهرباء، اضافة الى سلسلة اجراءات لوضع خطة النهوض الاقتصادي موضع التنفيذ.

وكان السيد كوبيتش عرض على الرئيس عون التحضيرات الجارية للاجتماع الذي يعقده مجلس الامن من اجل احاطة الاعضاء بالتطورات الاخيرة في لبنان من خلال مناقشة التقرير عن تنفيذ القرار 1701.

وزيرة الاعلام

واستقبل الرئيس عون وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد التي عرضت معه لتطوير عمل الوزارة وتفعيل المؤسسات الاعلامية التابعة لها.