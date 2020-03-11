الحريري: أقفلوا الأبواب بوجه كورونا

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غرّد الرئيس سعد الحريري عبر "تويتر"، قائلاً "أقفلوا الأبواب بوجه كورونا من أي دولة أتى شقيقة أو صديقة بعيدة أو قريبة ولتكن سلامة اللبنانيين تتقدم على أي اعتبار".

وأضاف: "لبنان في دائرة الخطر شأنه شأن كثير من البلدان التي بادرت لقرارات شجاعة ومسؤولة أقفلت الأجواء والحدود ووضعت مناطق بكاملها تحت الحجر الصحي والخطر بات يتطلب استنفاراً بكل الميادين الرسمية والأهلية والمنظمات المتخصصة والمراكز الطبية".

وختم: "إذا كانت القضايا السياسية والاقتصادية محل خلافات تحتمل الاجتهاد والتباين في وجهات النظر فإن خطر فيروس كورونا يستدعي عدم التردد في اتخاذ الإجراءات التي تحمي سلامة المواطنين والمقيمين وتعلو على أية مصالح والتزامات سياسية".