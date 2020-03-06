living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تمديد مدة إقفال المدارس ودور الحضانة حتى هذا التاريخ

6
MARCH
2020
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عقدت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا اجتماعا اليوم، في السرايا الحكومية برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر، وحضور المديرين العامين لوزارة الصحة الدكتور وليد عمار وللتربية فادي يرق، مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية الدكتورة بترا خوري، وجميع أعضاء اللجنة.

وصدر عن الاجتماع المقررات الآتية:

- إستمرار التزام المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة بكافة مراحلها ( مدارس,معاهد,جامعات ) بالإقفال حتى تاريخ 14/3/2020 وزارة التربية والتعليم العالي

 

- إستمرا إلتزام دور الحضانة كافة بالإقفال حتى تاريخ 14/03/2020 وزارة الصحة العامة

- إغلاق مراكزالترفيه ( الأندية الرياضية، الملاهي الليلية , دور السينما....) والمعارض والمسارح والمؤتمرات وغيرها

 

- الطلب من جميع المواطنين تفادي الأماكن المكتظة والتجمعات والإلتزام بالإرشادات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة العامة خضوصاً في ما يتعلق بالمسافة الآمنة بين الأشخاص والإحتكاك المباشر مع الآخرين وسائر الإرشادات الأخرى بما يضمن السلامة العامة والتخفيف من إمكانية إنتشار الفيروس وزارة الإعلام

- التواصل مع كافة المراجع الدينية لمعالجة موضوع الإكتظاظ في دور العبادة والمرافق التابعة لها رئاسة مجلس الوزراء

- إعادة تعميم الإجراءات الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والنقل والمديرية العامة للأمن العام المتعلقة بحركة الدخول والخروج من والى لبنان عبر كافة المعابر
(جوية،برية،بحرية) وزارة الأشغال العامة والنقل

- الطلب من المديرية العامة للطيران المدني التواصل مع ال IATA لتوضيح الإجراءات المعتمدة في ما يتعلق بال COVID-19 في مطار رفيق الحريري الدولي وزارة الأشغال العامة والنقل - مديرية الطيران المدني.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout