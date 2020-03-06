تمديد مدة إقفال المدارس ودور الحضانة حتى هذا التاريخ

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عقدت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا اجتماعا اليوم، في السرايا الحكومية برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر، وحضور المديرين العامين لوزارة الصحة الدكتور وليد عمار وللتربية فادي يرق، مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية الدكتورة بترا خوري، وجميع أعضاء اللجنة.

وصدر عن الاجتماع المقررات الآتية:

- إستمرار التزام المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة بكافة مراحلها ( مدارس,معاهد,جامعات ) بالإقفال حتى تاريخ 14/3/2020 وزارة التربية والتعليم العالي

- إستمرا إلتزام دور الحضانة كافة بالإقفال حتى تاريخ 14/03/2020 وزارة الصحة العامة



- إغلاق مراكزالترفيه ( الأندية الرياضية، الملاهي الليلية , دور السينما....) والمعارض والمسارح والمؤتمرات وغيرها

- الطلب من جميع المواطنين تفادي الأماكن المكتظة والتجمعات والإلتزام بالإرشادات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة العامة خضوصاً في ما يتعلق بالمسافة الآمنة بين الأشخاص والإحتكاك المباشر مع الآخرين وسائر الإرشادات الأخرى بما يضمن السلامة العامة والتخفيف من إمكانية إنتشار الفيروس وزارة الإعلام



- التواصل مع كافة المراجع الدينية لمعالجة موضوع الإكتظاظ في دور العبادة والمرافق التابعة لها رئاسة مجلس الوزراء



- إعادة تعميم الإجراءات الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والنقل والمديرية العامة للأمن العام المتعلقة بحركة الدخول والخروج من والى لبنان عبر كافة المعابر

(جوية،برية،بحرية) وزارة الأشغال العامة والنقل



- الطلب من المديرية العامة للطيران المدني التواصل مع ال IATA لتوضيح الإجراءات المعتمدة في ما يتعلق بال COVID-19 في مطار رفيق الحريري الدولي وزارة الأشغال العامة والنقل - مديرية الطيران المدني.