أرسلان: نأمل أن لا تسبب المهاترات الداخلية غضّ النظر عن الأوضاع المعيشيّة والإقتصادية والمالية الصعبة

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علّق رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان في تغريدة له على "تويتر" على التطورات الراهنة قائلاً: "نأمل في هذه الظروف الحرجة التي تمرّ بها البلاد أن لا تسبب بعض المهاترات الداخلية غضّ النظر عن الأوضاع المعيشية والاقتصادية والمالية الصعبة؛ ونصبح بحالة من الإضطراب السياسي على حساب لقمة عيش الناس الكريمة".

وأضاف: "كأن المقصود هو التلهّي عن استرداد الأموال المنهوبة ببث النعرات الحزبية والطائفية والمذهبية البغيضة".

وختم بالقول: "والله الناس ما بقى تتحمّل هكذا سياسات آنية قائمة على المصالح الشخصية البحتة".