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انقطاع التيار الكهربائي في المنية والبداوي وجوارهما سببه التعديات على الشبكة‎

15
FEBRUARY
2020
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تعقيبا على الاحتجاجات القائمة في المنية والبداوي بسبب التقنين بالتيار الكهربائي، تؤكد مؤسسة كهرباء لبنان أن هاتين المنطقتين وجوارهما تتغذي بالتيار الكهربائي كغيرها من المناطق اللبنانية دونما أي تمييز، كما أن لا اعطال على الشبكة في المنطقة. أما انقطاع التيار فيعود إلى الضغط الكبير على المخارج التي تنقطع بفعل زيادة الحمولة الناتجة عن التعديات الكثيفة على الشبكة الكهربائية، وذلك في ظل تراجع حملات نزع التعديات بسبب الأوضاع القائمة في البلاد منذ حوالي الأربعة اشهر.
 
لذلك، تدعو مؤسسة كهرباء لبنان جميع المواطنين إلى عدم استمداد التيار الكهربائي بصورة غير شرعية، كي لا يلحقوا الضرر بالمنشآت الكهربائية، ويستفيدوا بالتالي من تغذية كهربائية مستقرة.
 
علما أن فرق الملاحظة في مؤسسة كهرباء لبنان والقاديشا وفرق مقدمي خدمات التوزيع ستعاود تفعيل حملاتها لنزع التعديات عن الشبكة الكهربائية فور تأمين المؤازرة الأمنية لها. ويذكر في هذا السياق أن هذه الحملات  كانت نشطت إلى حد كبير خلال العام ٢٠١٩ إلا أنها عادت وتراجعت بسبب الأوضاع المذكورة أعلاه.
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