living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الأربعاء 12 شباط 2020

12
FEBRUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر نيابية إن أغلب الكلمات في جلسة الثقة كانت تعففاً بلغة المعارضة بوجه حكومة لا تتحمّل من القديم ومسؤوليته عن الأزمة إلا ما يمثله ضمن صفوفها مَن يمثلون النواب الموالين المتكلّمين؛ بينما المشهد العجائبي فكان بنواب المعارضة الذين حكموا ثلاثين سنة وتسبّبوا بالخراب وجاؤوا يحاسبون حكومة لا دور لها في صناعة هذا الخراب.

 

كواليس

قالت مصادر في محور المقاومة إن الدعم الأميركي العلني للتخريب التركي في سورية يؤكد أن تعطيل الجيش السوري عن مساءلة الأميركيين عن بقائهم في سورية هي الهدف. وأضافت المصادر أن إيران وروسيا لا تعيشان أيّ تردّد في الوقوف مع سورية في المواجهة رغم العلاقات الخاصة مع تركيا.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
كشف مصدر مطلع أن صيغة ما تُدرس لمعالجة استحقاقات الديون السيادية، ضمن تفاهمات دولية، على طريقة «لا تمس السمعة ولا تُنفذ العملة».


غمز
تعتبر شخصية بارزة ان نهاية الشهر نقطة اختبار حاسمة لجهة مصداقية الحكومة بعد الثقة.


لغز
يجري التحقيق في بعض الحوادث الخطيرة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

 

 

 

الجمهورية: أسرار


التحضير لما بعد جلسة الثقة

دعا مرجع حكومي الى بدء التحضير لما بعد جلسة الثقة بعدما ضمن مشاركة الكتل النيابية المعارضة للحكومة وإن لم تمنحه الثقة.

 

طلب يتعلّق بالنواب

طلب مرجع رسمي أن تكون إحدى المؤسسات على استعداد لنقل عدد من النواب من البقاع بوسائل غير تقليدية إذا تسبّب الجليد بقطع الطرق.

 

زاد الشيب في شعره

سُئل أحد الوزراء عن تجربته في الوزارة التي يتولّاها فقال: زاد الشيب في شعري.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout