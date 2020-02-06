اللجنة المركزية للاعلام في التيار : يأسف التيار للتعرض للحريات الفردية في الاماكن العامة والخاصة

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صدر عن اللجنة المركزية للاعلام في التيار الوطني الحر البيان التالي:

يأسف التيار الوطني الحر للتعرض للحريات الفردية في الاماكن العامة والخاصة ويعتبر أن هذا الاسلوب لا يخدم أي مطالب محقة، مشيراً الى ان التطاول على السياسيين وحياتهم وكراماتهم غير مقبول ويولّد ردّات فعل عفوية من قبل مناصريهم، ويطالب من لديه معلومات او ملفات تدين اي شخص التوجه بها الى القضاء.

ويؤكد التيار في الوقت ذاته رفضه الاعتداء على أي كان كردّة فعل على تصرفات مسيئة، مندداً بالتعرض لشبان طرابلسيين في جونيه ومستنكراً أي إساءة لأي مجموعة على خلفية سياسية او مناطقية، وشاجباً كل اعتداء على الاعلاميين لأي وسيلة انتموا. ويشدد التيار على ضرورة ضبط النفس وعدم الانجرار الى اي ردات فعل لئلا تنزلق الامور الى مكان آخر وخصوصا في هذه الظروف الحساسة.