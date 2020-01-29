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البروفسور جورج طربيه في ذمّة الله

29
JANUARY
2020
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غيّب الموت مؤسس ورئيس تجمع الملتقيات الثقافيّة في لبنان الأديب والشاعر البروفسور جورج طربيه بعد صراع مرير مع المرض، وهو شقيق الممثلة القديرة وفاء طربيه.


الدكتور جورج طربيه برز منذ يفاعته في النضال الطلابيّ مناصرًا القضيّة الفلسطينيّة. ثمّ برز كأحد أعمدة كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة في الجامعة اللبنانية محاضرًا في تاريخ الحضارة العربيّة والأدب المقارن وبخاصّة الأدب الأندلسيّ وقدّم في هذا الإطار دراسة للرئيس الراحل الياس سركيس شرح فيها أسباب انهيار الأندلس وقارن الواقع اللبنانيّ بالواقع الأندلسيّ مبديًا خشيته من تمزّق البنية اللبنانيّة.

 

أسّس للملتقى الثقافيّ في جبيل وتنورين، وحوله إلى منتدى حواريّ-ميثاقيّ جمع فيه كبار النخب الفكريّة والسياسيّة والروحيّة، وخاض مواضيع حسّاسة في الأزمة اللبنانيّة بعضها كان يعالج حنى في لحظات العنف، ومن أبرز الوجوه كانت المطران جورج خضر، المطران (البطريرك الحالي) بشارة الراعي، الأب يواكيم مبارك، الشيخ حسن اللقيس، العلامة محمد حسن الأمين السيد هاني فحص، الراحل غسان تويني، النائب الراحل بيار حلو، الوزير السابق ميشال إدة، السيدة نايلة معوّض الدكتور جوزيف طربيه...


من هذا الملتقي انطلق تجمع الملتقيات الثقافيّة في لبنان وأطل بندوات على كافة المناطق اللبنانيّة وضمّ نخبًا من كلّ الطوائف اللبنانية وبرز علمانيًّا وطنيًّا.


يحتفل بالصلاة لراحة نفسه غدًا الخميس الواقع فيه ٣٠-١-٢٠٢٠ في كنيسة مار جرجس للموارنة في جبيل عند الساعة الحادية عشرة والنصف قبل الظهر ثم ينقل الجثمان إلى مسقط رأسه تنورين ليوارى الثرى في مدافن العائلة.


التعازي:
الأربعاء ٢٩ في صالون كنيسة مار جرجس جبيل من الساعة الثانية حتى السابعة مساء.
الخميس ٣٠ قبل الدفن فقط في جبيل وبعد الدفن في تنورين في كنيسة سيدة الانتقال
الجمعة ٣١ في كنيسة مار جرجس جبيل من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السابعة مساء.

 

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