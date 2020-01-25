تعميم في مطار بيروت للوقاية من فيروس "كورونا" !

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أصدرت رئاسة مطار رفيق الحريري بيروت، تعميما الى شركات الطيران والخدمات الارضية العاملة في المطار كافة، حرصا على انتظام سير العمل في المطار ونظرا إلى الإجراءات الوقائية التي تتخذها وزارة الصحة العامة لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا، طلبت فيه من شركات الطيران العاملة في المطار كافة، والتي تنقل ركابا من الصين وتايلاندا وغيرها الى لبنان، "تعبئة الاستمارة الخاصة بكل الوافدين، وتسليمها الى قسم الحجر الصحي في المطار، حيث يمكن الاتصال بالقسم على الرقم 01/629352 أو برئيسه على الرقم 03/282258، كما يتوجب تدوين رقم هاتف المسافر وعنوانه على الاستمارة ليتم الاتصال به".