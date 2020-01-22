حميميم: معلومات عن نقل إرهابيين 4 سيارات مفخخة إلى إدلب

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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن إرهابيين في سوريا أرسلوا 4 سيارات مفخخة إلى ريف محافظة إدلب، مؤكدا أن هذا يدل على تحضير الزمر المسلحة هناك للهجوم.

وقال رئيس المركز اللواء يوري بورينكوف: "وردت من مصادر محلية وسكان بلدات ريف إدلب معلومات تفيد بنقل الإرهابين 4 سيارات مفخخة إلى مدينة معرة النعمان جنوبي إدلب".

وأضاف بورينكوف: "هذا يدل على إعداد الزمر المسلحة الخارجة عن القانون لعمليات هجومية".

وفي سياق منفصل، أكد بورينكوف أنه منذ 13 يناير الجاري، غادر 1490 شخصا و63 سيارة وآلة زراعية منطقة وقف التصعيد في إدلب.