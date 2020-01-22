عناوين الصحف ليوم الأربعاء 22 كانون الثاني 2020

البناء: أول لقاء سوريّ سعوديّ دبلوماسيّ علنيّ في نيويورك يفتح الباب لمؤشرات إقليميّة جديدة حكومة دياب تبصر النور بـ 20 وزيراً… وقطع طرقات ومواجهات في معظم المناطق «القوميّ»: قرّرنا عدم المشاركة اعتراضاً على الاستئثار… ونقدّر جهود برّي وحزب الله
الأخبار: حكومة الفرصة الأخيرة
نداء الوطن: المجريات الميدانية تؤكد سقوطها في امتحان الشارع... وعين دياب على "الخليج"
حكومة "حصر الإرث"!
اللواء: «حكومة المغامرة»: ماذا بعد المراسيم؟
شوارع بيروت تشتعل .. وتكنوقراط 8 آذار في مفاصل الدولة
الديار: الحكومة أبصرت النور بعد مخاض عسير...دياب: الوقت للعمل
فرنسا: «ما يهمنا حكومة اصلاحات لا الاسماء او الاحزاب»
حزب الله ذلل عقبات الحلفاء: عليكم تقديم التنازلات من اجل لبنان
النهار: هل تكون حكومة إدارة الفوضى؟
الجمهورية: حكومة »حزب الله» بغالبية »باسيلية»
the daily star: Time to work, Diab says after unveiling govt
l'orient le jour: Né à l’arraché, le nouveau cabinet en quête de confiance