الحزب الديمقراطي المسيحي: القضاء على الفتنة يكون بقطع راس مدبريها

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صدر عن الحزب الديمقراطي المسيحي البيان التالي :

يوم حذرنا من خطورة حزب الشيطان ومن يقف وراءه من اجهزة مخابرات خارجية وغيرها من رعاة نشر الفوضى والارهاب كجورج سوروس على مجتمعنا اللبناني ، لم يصدقنا احد واتهمونا باننا نسوق لنظرية المؤامرة كوسيلة لضرب الحراك المدني والدفاع عن الطبقة السياسية الفاسدة في لبنان .

وها هي الاجهزة الامنية اليوم تكشف علانية في تقاريرها ما سبق وتحدثنا عنه ، وحذرت من الخطر الداهم والشديد الذي يتأتى عن حزب الشيطان هذا ومن يتحالف معه من احزاب أخرى ، ووجوه نيابية واعلامية وفنية وجميعها ممولة من نفس المصادر المذكورة اعلاه .

ان القضاء على الفتنة يكون بقطع راس مدبريها ، فهذه الظواهر لا تعالج بالمسكنات بل بالبتر ، وما مناداة احدى الاعلاميات السابقات على موقعها في تويتر الى الانتقال الى العنف الثوري الا احد تجلياتها .

انسيتم حين غردت هذه المتفلتة من كل اخلاق ان الثورة التي اندلعت في بيروت هي الرد المباشر على افشال حفل مشروع ليلى الذي كان لنا الشرف بالمساهمة في القضاء عليه ?

اضربوهم بيد من حديد ولا تنتظروا كي يستفحل شرهم ويعيثوا فسادهم في مجتمعنا واودعوهم السجون هي يجب ان يكونوا فيها اساسا ومنذ زمن بعيد .

المجد لسلطانة السماوات والارض ،

المجد للمسيح الملك .