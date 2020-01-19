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بالصور: زيارة قائد الجيش العماد جوزيف عون إلى ثكنة الحلو

19
JANUARY
2020
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صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

قبل ظهر اليوم 19/01/2020، زار قائد الجيش العماد جوزيف عون ثكنة الحلو وكان في استقباله المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان وقائد وحدة شرطة بيروت العميد محمد الأيوبي في زيارة جرى في خلالها الاطلاع على الإجراءات العملية والتدابير الميدانية التي تتبعها قوى الأمن الداخلي أثناء المظاهرات والإحتجاجات وأعمال الشغب ولا سيّما ما حصل ليل أمس.

وأطلع اللواء عثمان العماد عون على الأوامر التي تعطى أثناء عمليات حفظ الأمن والنظام لحماية المتظاهرين، وتدرّجها وفقا لتطوّر أحداث الشغب والعنف على الأملاك العامة والخاصة والتعدي على عناصر قوى الأمن الداخلي.

وبعد الجولة التفقدية لغرف المراقبة والتحكم، التحليل والعمليات، أشاد قائد الجيش بالجهوزية لدى قيادة قوى الأمن الداخلي والاحترافية في القيادة والسيطرة، ونوّه بأعمال جميع الأجهزة العسكرية والأمنية خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، مقدّرا التضحيات الجسام التي يقدمونها في سبيل الحفاظ على أمن المواطنين والاستقرار، ومؤكدا البقاء على المتابعة والتنسيق لصالح استتباب الأمن وحفظ النظام وعدم التعدي على الأملاك العامة والخاصة

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