الحسن: الاعتداء على الإعلاميين مرفوض

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أكدت وزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن في تغريدة على حسابها عبر "تويتر"، أن "أي اعتداء على الإعلاميين مرفوض ومدان ومستنكر".



وأعلنت الحسن، عن تضامنها مع "السلطة الرابعة كونها صوت الناس الموجوعة المقهورة"، مؤكدة أن " عناصر قوى الأمن والمتظاهرين السلميين هم جزء من هذا المجتمع وما حصل بالأمس هو الاستثناء وليس القاعدة".



وأضافت، " اتصلت بنقيب المحررين جوزف قصيفي واكدت له موقفي الرافض للاعتداء على الاعلاميين والمصورين، كما اكدت له ان هذا الموضوع أخذ مساره في المساءلة والمحاسبة".