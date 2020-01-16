مخزومي التقى بوغدانوف: لأهمية الإسراع في تشكيل حكومة انقاذية

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التقى رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي المبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف في العاصمة الروسية موسكو، وبحث معه التطورات السياسية والاقتصادية إضافة إلى التطورات الإقليمية الخطيرة وكيفية حماية لبنان من انعكاساتها السلبية، وضرورة تسوية النزاعات الاقليمية واهمية دور روسيا في هذا السياق.



وشدد على أهمية الدعم الدولي للبلد لا سيما في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي يمر بها والثورة الشعبية القائمة منذ 17 تشرين الأول.



وأكد مخزومي على أهمية الإسراع في تشكيل حكومة انقاذية تضع على رأس أولوياتها إيجاد حلول للأزمات المعيشية، وتلبي مطالب الناس وتعيد ثقة المجتمع الدولي بلبنان. وجدد التأكيد على ضرورة ان تضطلع حكومة تصريف الأعمال بدورها لجهة محاولة إخراج لبنان من أزماته.