الرئيس عون استقبل الوزير كدانيان والنائب بانو والدكتور حردان

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عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا مع وزير السياحة افاديس كدانيان، الواقع السياحي في لبنان وتأثيرات التطورات الميدانية الاخيرة عليه. واطلع الوزير كدانيان الرئيس عون على ما حققه الموسم السياحي من نتائج ايجابية قبل مرحلة ما بعد 17 تشرين الاول الماضي.

النائب انطوان بانو

واستقبل الرئيس عون النائب انطوان بانو وعرض معه الاوضاع العامة والتطورات السياسية الاخيرة.

الدكتور حردان

وفي قصر بعبدا، الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية لدى المنظمة الدولية للفرانكوفونية الدكتور جرجورة حردان الذي اطلع الرئيس عون على نشاطات المنظمة والاجتماعات المقبلة التي ستبحث في برنامج عملها للاشهر المقبلة.