بيان عن مجموعة الحبتور حول إقفال مجمع Le Mall

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صدر عن مجموعة الحبتور، البيان الآتي:



"نحترم كمجموعة الحبتور قرار مجموعة أزاديا Azadea Group بإقفال مجمع التسوق Le Mall بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في لبنان، وهو قرار يعود لمجموعة أزاديا وحدها كمستثمر لهذا الصرح، حيث لم يكن السبب موضوع الإيجار بل قرار خاص بإدارة مجموعة أزاديا.



ونرجو العلم، أن قرار إقفال مجمع Le Mall لا يمت إلى فنادق الحبتور في بيروت بصلة. فبتعليمات من مؤسس ورئيس مجلس ادارة مجموعة الحبتور، خلف أحمد الحبتور، لم يتم تسريح أي من موظفي فندقي هيلتون بيروت حبتور جراند وهيلتون بيروت متروبوليتان بالاس، وتستمر مجموعة الحبتور بدفع رواتب الموظفين كاملة، تقديرا من السيد الحبتور للظروف الصعبة التي يمر بها اللبنانيون".