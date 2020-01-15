اليكم حال الطرق في مختلف الأراضي اللبنانية لصباح اليوم

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أفادت غرفة التحكم المروري أن الطرق المقطوعة في لبنان، يوم الأربعاء 15 كانون الثاني، هي الآتية:



الطرقات المقطوعة ضمن نطاق محافظة الجنوب:

- حاصبيا سوق الخان

- الجية مفرق برجا

ثم افادت الغرفة أن تم اعادة فتح السير في حاصبيا - سوق الخان



الطرقات المقطوعة ضمن نطاق محافظة البقاع:

- المصنع

- المرج

- غزة

- جب جنين - كامد اللوز

- مستديرة زحلة

- سعدنايل

- تعلبايا

- قب الياس

- جديتا العالي

- قطع السير عند مستديرة المنارة مدخل زحلة

كذلك أفادت الغرفة عن قطع السير عند نفق المطار في اتجاه بيروت، وقطع السير عند مثلث خلدة في اتجاه الشويفات

ثم تم اعادة فتح السير عند مثلث خلدة ونفق المطار باتجاه بيروت

كما ذكرت الغرفة أن جميع الطرقات ضمن بيروت سالكة حالياً، كذلك اوتوستراد شكا - جبيل جونية - جل الديب وصولاً الى بيروت سالك حالياً بالاتجاهين

وافادت عن قطع السير عند مستديرة المنارة مدخل زحلة

وذكرت قناة mtv أن محتجين قطعوا طريق قيطرون بالاطارات المشتعلة

وأشارت "التحكم المروري" الى أن اوتوستراد صور صيدا بيروت سالك في الاتجاهين