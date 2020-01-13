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أرسلان خلال جولة في منطقة الجرد: قدّمنا للرئيسين عون ودياب أسماء مرموقة لتمثيل الطائفة الدرزيّة

13
JANUARY
2020
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جال رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان، بعد ظهر اليوم، في منطقة الجرد عاليه، وقدّم واجب التعزية لعائلات عبد الخالق، شيّا، الحلبي وفيّاض في بلدتي مجدلبعنا وبدغان. وقد رافق أرسلان في الجولة مدير الداخلية في الحزب لواء جابر، رئيس دائرة الجرد نبيه الأحمدية وأعضاء هيئة الدائرة ورؤساء الوحدات الحزبيّة.

وخلال الجولة أكّد أرسلان رداً على سؤال حول تشكيل الحكومة العتيدة قائلاً: "نحن بدورنا سمّينا لفخامة الرئيس ميشال عون ولدولة الرئيس حسّان دياب مرشحين لتمثيل الطائفة الدرزية في الحكومة وجميعهم أسماء مرموقة وتملك سِيَراً ذاتية مميزة".

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