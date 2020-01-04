منخفض جوي جديد يوم الثلاثاء.... الطقس في لبنان ماطر والثلوج على ارتفاع 900 م

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يستمر الطقس غير المستقر والممطر والبارد لغاية صباح الاثنين مع انخفاض بدرجات الحرارة اليوم لتعود وترتفع غدا وبعد غد.

وطالت الثلوج صباح اليوم مناطق البقاع الأوسط والغربي والمرتفعات الجنوبية بدءًا من ٩٠٠م، واتت فعالية المنخفض شمالا ضعيفة نظرا لتمركزه جنوب قبرص.

تفاصيل طقس اليوم:

١- الحرارة ساحلاً بين ٩ و ١٥ درجة فيما بقاعا تسجل بين ٢ و ٩ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ٢ و ٨ درجة.

٢- الرياح جنوبية جنوبية نشطة أحيانًا ٦٠كم/س ساحلا

٣- الرطوبة ٩٠ ٪

٤- الضغط الجوّي ١٠١٤ hpa

٥- الأجواء غائمة وممطرة وتتساقط ثلوج متفرقة صباحا على ١٠٠٠م وفي البقاع اقل من ذلك بقليل

٦- الرؤية سيئة محليًا

٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة

▪ الأحد: غير مستقر بارد مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، ممطر وتتساقط الثلوج على ١٤٠٠م - ١٥٠٠م

▪ الاثنين: بعض الأمطار الصباحية ليتحول الطقس من بعدها إلى غائم جزئيا مع رياح نشطة كمقدمة لمنخفض جوي جديد يوم الثلاثاء تتدنى معه الحرارة مع امطار غزيرة وثلوج على ١٠٠٠م - ١١٠٠م وبعض مناطق البقاع