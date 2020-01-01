بالفيديو - مسار طائرتين خاصتين.. هل يفك لغز خروج كارلوس غصن من اليابان؟

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نشر حساب ياباني يبدو أنه مختص بالطائرات وبرصد حركتها على "youtube" ، فيديو مسجل من موقع "flight radar" الذي يرصد حركة الطائرات حول العالم، يظهر حركة طائرتين خاصتين، الاولى من نوع "Bombardier Global Express" توجهت من مطار اوساكا في اليابان الى مطار اسطنبول ، والثانية من طراز "Bombardier Challenger 300" توجهت من تركيا الى مطار بيروت في لبنان يوم الأحد في 29 كانون الأول وهو اليوم الذي قيل ان الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان كارلوس غصن خرج فيه من اليابان قبل أن يتم الكشف أنه أصبح في لبنان.

وبناء على مسار الطائرتين رجح الحساب أن تكون الطائرتان قد أقلتا كارلوس غصن في رحلته من اليابان الى لبنان.