living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

منخفض جوّي بارد مصحوب بأمطار وثلوج يسيطر على لبنان

1
JANUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس ان يسيطر طقس متقلب على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء الخميس حيث يتأثر تدريجيًا بمنخفض جوّي بارد وماطر.

الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: غائم جزئيًا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وتكوّن بعض الضباب على المرتفعات خلال الفترتين الصباحية والمسائية ويبقى احتمال تساقط بعض الأمطار المحلية الخفيفة.

الخميس: غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة، يتحوّل الطقس تدريجيًا خلال الليل الى غائم مع اقتراب المنخفض الجوّي والذي يؤدي الى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وبالتالي يصبح الطقس صباح يوم الجمعة ممطر وبغزارة أحيانًا ويكون مترافق بعواصف رعدية ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج بدءًا من ارتفاع 1300 متر وما دون ذلك في المناطق الداخلية.

الجمعة: غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة، وأمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلاً الى 1100 متر ومادون ذلك في المناطق الداخلية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout