منخفض جوّي بارد مصحوب بأمطار وثلوج يسيطر على لبنان

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس ان يسيطر طقس متقلب على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء الخميس حيث يتأثر تدريجيًا بمنخفض جوّي بارد وماطر.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيًا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وتكوّن بعض الضباب على المرتفعات خلال الفترتين الصباحية والمسائية ويبقى احتمال تساقط بعض الأمطار المحلية الخفيفة.

الخميس: غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة، يتحوّل الطقس تدريجيًا خلال الليل الى غائم مع اقتراب المنخفض الجوّي والذي يؤدي الى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وبالتالي يصبح الطقس صباح يوم الجمعة ممطر وبغزارة أحيانًا ويكون مترافق بعواصف رعدية ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج بدءًا من ارتفاع 1300 متر وما دون ذلك في المناطق الداخلية.

الجمعة: غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة، وأمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلاً الى 1100 متر ومادون ذلك في المناطق الداخلية.