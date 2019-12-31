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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 31 كانون الأول 2019

31
DECEMBER
2019
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اللواء: ملهاة الحلفاء: باسيل يُعيق الولادة.. والثنائي يُزيل الإعتراضات!

خليل يؤكِّد نقل الأموال إلى الخارج.. وسلامة لدفع التحويلات الوافدة بعملة التحويل

 

 

 

البناء: إجماع وطني وديني وشعبي وسياسي في العراق على رفض العدوان ودعم الحشد الشعبي سجال حكومي أميركي عراقي يطرح مستقبل بقاء الأميركيين… والحشد: الردّ آتٍ توزير السابقين لم يُحسَم… والمستقبل يقطع الطرقات… ولجنة الاتصالات و”تمديد” شقير

 

 

 

النهار: لبنان يودّع 2019 سنة التحوّلات الكبرى

 





الجمهورية: محاصصة حكومية مقنعة

 

 

 


نداء الوطن: حكومة دياب... "نتش ونهش وقضم وهضم"
2020... عام إدارة التفليسة

 

 


الديار: مصدر سني: الحكومة عرجاء من دوننا والمظاهرات بعد خطب الجمعة
حسم 80% من تأليف الحكومة والخلاف حول إشراك سياسيين في الوزارات السياديّة
دياب يرفض طلب عون لتوزير باسيل والوضع دقيق بشأن قمع المتظاهرين

 

 

 

the daily star: Ghosn says in Lebanon, having 'escaped injustice'

 

 

 

l'oreint le jour: Carlos Ghosn de retour au Liban

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