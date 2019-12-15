رابعة زيات لديما صادق: #على_الدنيا_السلام

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في تغريدة لها، ردت الإعلامية رابعة زيات على تغريدة للإعلامية ديما صادق وقالت " بالعادة بتجنّب التعليق حفاظاً عى المودّة ،لكن يا ديما هالمرّة ما بتنبلع ! إنك تكتبي هاشتاغ #متضامنة_مع_لقمان_سليم وهو من أكثر المروّجين للتطبيع والسلام مع إسرائيل ف #على_الدنيا_السلام

@DimaSadek"

وكانت صادق قد غردت في وقت سابق وقالت "سمعت انه الشباب عم ينزله يحرقوا الخيم بالبلد لانها ما عندها مشكلة مع السلام مع اسرائيل. يعطيكم ألف الف عافية شباب،دايما رافعينلنا راسنا هيك. ليكو نحنا حابين نساعد، اذا بدكن الشب بتلاقوا بعد كم يوم بالقصر الجمهوري هو ساكن فوق ما بضيِّع👇🏻. #اي_خدمة_يا_باشا #متضامنة_مع_لقمان_سليم"