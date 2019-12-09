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عناوين الصحف ليوم الأثنين 9 كانون الأول 2019

9
DECEMBER
2019
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 الأخبار: الحريري من التعطيل إلى الابتزاز: أنا أو لا أحد... وبشروطي!

العدو «يستكشف» النفط في لبنان!

 

 


البناء: المطران عطالله من القدس للمطران عودة: نرفض التطاول على السيد نصرالله… وكلامك لا يمثّلنا الحريري مرشّح وحيد بعد انسحاب الخطيب وبيان الفتوى… والاستشارات الإثنين المقبل صيغة الخطيب ـ إبراهيم صالحة لحكومة تكنوسياسية… والتفاوض لترسيم التفاصيل

 

 

 

اللواء: أسبوع التأجيل: فسحة للتفاهم أو توسيع التفاقم؟!
الخطيب ينسحب من البازار .. وعودة يتّهم نصرالله بالتفرّد في البلد وقبلان ورعد يردّان

 

 

 

الجمهورية: الحريري مرشح وحيد لرئاسة الحكومة

 

 



نداء الوطن: دار الفتوى تنتفض للطائف والطائفة... "الحريري أو لا أحد"
السلطة محاصرة... مراوحة أو مواجهة؟

 

 

 


الديار: طارت الإستشارات وطار معها تأليف الحكومة والحريري خائف من انفجار الوضع الإقتصادي ويعتذر
قمّة باريس برئاسة ماكرون إمّا أن تكون مُفتاح الحلّ أو تنفجر الأزمة
زيارة شبه الرئيس المكلّف 3 مرات لباسيل في مكتبه فجّرت الأوضاع سنياً واعتبروها إهانة للطائفة

 

 

 


the daily star: Back to square one as PM talks delayed

 

 

 

l'orient le jour: Le retrait de Khatib propulse à nouveau Hariri sur le devant de la scène

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