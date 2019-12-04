إكتشاف نوع ديناصور عاش في لبنان!

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إكتشف العلماء في جامعة ألبرتا ومتحف ناسيونال في ريو دي جانيرو في البرازيل، نوعًا جديدًا من التيروصور Pterosaur الذي عاش في لبنان، واسمه «ميموداكتيلوس ليبانينسيس» Mimodactylus Libanensis، بعد تحليل الحفريات التي جمعوها من موقع حفريات من الحجر الجيري في لبنان.

ويقدّر العلماء أنّ الحفريات تعود إلى أكثر من 95 مليون عام، وهي من أكثر الزواحف المجنحة شيوعاً.

كذلك، يُعتقد أنّ التيروصور عاش في طريق تثيس البحري، أي مجموعة هائلة من المياه الضحلة كانت قائمة بين ما أصبح أوروبا وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا. وقال مايكل كالدويل، عالم الحفريات في جامعة ألبرتا: «كان تنوع هذه الحيوانات القديمة أكبر بكثير مما يمكن تخيّله، ومن المحتمل أن يكون حجمها أكثر تنوعاً مما سنكون قادرين على اكتشافه من السجل الأحفوري».

في الواقع، اكتُشفت الحفريات منذ أكثر من 15 عاماً، لكن استغرق تحليلها بالكامل سنوات عدة. وتُحتفظ هذه الحفريات حالياً في متحف المعدنيات «متحف ميم» في جامعة القديس يوسف في بيروت.