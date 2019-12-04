أسرار الصحف ليوم الأربعاء 4 كانون الأول 2019

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اللواء: أسرار

همس

رحب مرجع نيابي بدور توفيقي لقطب وسطي مع مسؤول كبير.. بانتظار الخطوة اللاحقة..



غمز

تمكن موظف كبير غير مدني من حشد دعم إقليمي لمهمة مرشّح ناشط لتأليف الحكومة.



لغز

لجأت مصارف كبرى، وازنة، إلى إجراءات ذات طابع «استبدادي» من شأنها أن تنسف ثقة الجمهور بما تبقى من «أنظمة مصرفية» في البلد!

الجمهورية: أسرار

أحد الأحزاب يراقب الأسعار

يتردّد أن أحد الأحزاب كلّف عدداً من كوادره الحزبية مراقبة الأسعار في المحلات والسوبر ماركت الواقعة ضمن بيئته خصوصاً أن السلطة لا تُعير المواطن إهتماماً.

مشاورات لإتخاذ موقف حازم

بدأت مشاورات بين سفراء غربيّين لإتخاذ موقف حازم من تجاهل المسؤولين اللبنانين مخاطر الأزمة ودعوتهم الى اتخاذ خطوات جريئة.

رسائل "تويترية"

قال مسؤول أممي إنه يتعمّد توجيه رسائل سياسية الى جهات معنية، من خلال تغريداته على «التويتر».