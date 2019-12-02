الحجار يردّ على محمد رعد

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اعتبر عضو "كتلة المستقبل" النائب محمد الحجار، أن "طرح عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد حول الإصرار على تشكيل حكومة وحدة وطنية هو في غير مكانه وغير زمانه"، مشدداً على ان "الكلّ يدرك ان اللبنانيين وبأكثريّتهم الساحقة يريدون حكومة إخصائيين، والمجتمعَيْن العربي والدولي ينصحان بالذهاب الى تشكيل حكومة من هذا النّوع، نظراً الى أنها الأكثر إفادة للبنان في الظرف الرّاهن".



وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم" اشار الحجار الى أن " لبنان جرب حكومات الوحدة الوطنية بالشكل الذي تحدّث عنه رعد، وأثبتت فشلها، وآخر مثال على ذلك هو حكومة تصريف الأعمال الحالية المستقيلة"، لافتاً الى أن "الحلّ يكمُن بالذهاب الى تشكيل حكومة إخصائيين من وجوه وشخصيات غير نافرة ومشهود لها بالكفاءة والقدرة على مواجهة التحدّيات الكبيرة والخطيرة جداً التي يمرّ بها البلد". وتمنى على "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن يذهب الى الدّعوة للبدء بالإستشارات النيابية المُلزِمَة، التي فيها وحدها يتحدّد إسم رئيس الحكومة المكلّف، والتي يُفصح خلالها كلّ طرف عن إسم الشخصية التي يريدها لتشكيل الحكومة الجديدة، فهذا هو المسار الذي ينصّ عليه الدستور، وهذه هي أصول العمل".