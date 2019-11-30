بعد توقيف دانا حمود أمس في الحمرا.. قوى الامن توضح الملابسات

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي _ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي:

"بتاريخ 29/11/2019 وفي احدى محطات تعبئة الوقود في محلة الحمرا، وقع اشكال بين المواطنة (د. ح.) ودورية طوارئ من وحدة شرطة بيروت اطلقت خلاله الفتاة وهي في حال غضب الشتائم واعاقت مغادرة الدورية عبر الوقوف امامها والتهجم على الالية، ما أدى الى تدخل ملازم اول لفض الاشكال وتهدئة الفتاة، ولكنها أقدمت على الاعتداء عليه عند محاولة ابعادها من امام الآلية والضرب عليها. بنتيجة التحقيق، تم توقيفها بناء على إشارة القضاء المختص.

ان قوى الامن الداخلي تعتبر انه من غير المسموح الاعتداء بهذه الطريقة على ضباط قوى الامن الداخلي وعناصرها والتعرض لآلياتهم، وان كل مواطن يعلم مدى الجهود والتضحيات التي يقوم بها رجال قوى الامن ولاسيما في هذه المرحلة في تثبيت الامن والحفاظ على الاستقرار".