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لبنان لن يعود الى الحرب الأهلية

28
NOVEMBER
2019
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دعت مصادر قياديّة في حركة أمل وحزب الله مناصريها وجمهورها الى عدم الانجرار خلف الإشاعات وضبط النفس وعدم القيام باستفزازات وردّات فعل تجنباً لأي احتكاك وانزلاق نحو الفتنة. وتبين أن الفيديو الذي تناقلته بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الواتسآب قديم.

 

وأشار عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب ابراهيم الموسوي على «تويتر» قائلاً: «رفع الشعارات المذهبية مثل شيعة شيعة ، أو أي شعار مذهبي آخر أمر مستهجن جداً، بالتأكيد لا يفيد المذهب بل يمكن أن يضرّه أيضاً، لقد كان الأداء الشيعي قولاً وفعلاً وتضحيات، راقياً دوماً، وتوحيدياً على المستويين الإسلامي والوطني، وأخلاقياً وإنسانياً بامتياز أيضاً، فلنحفظه كذلك!».

 

وفي هذا السياق، أكد الوزير السابق كريم بقرادوني لـ»البناء» أن «لبنان لن يعود الى الحرب الأهلية الذي شهدها في السبعينيات والثمانينيات.

 

فالتوازنات الداخلية تمنع ذلك والوضع الإقليمي والدولي يختلف عما كان في السابق»، مشيراً الى أن «لا الأحزاب السياسية تريد العودة الى الحرب ولا المواطنون من كل الطوائف، فضلاً عن أن وجود حزب الله يشكل ضمانة لمنع ذلك، إضافة إلى وجود رئيس جمهورية كالرئيس ميشال عون وجيش لبناني وطني».

 

ولفت إلى «أن لا علاقة لما حصل بين التيار والكتائب في بكفيا وبين أمل والقوات في الشياح عين الرمانة، مشيراً الى أن «ما حصل أمس من تهدئة للأجواء يؤكد بأننا بعيدون عن الفتنة».

البناء
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