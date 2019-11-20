ملكة جمال لبنان السابقة تردّ على نجل السيّد نصرالله

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إستنكر جواد نصر الله، نجل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، قيام البعض بتعميم ارقام هواتف الإعلاميين ونشر عناوين منازلهم من أجل شنّ هجومٍ عليهم، وذلك في تغريدة عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر جاء فيها:

" الأزمة سياسية معيشية الخ... لكن ما بيبرر لحدا أي حدا تهديد اي انسان مختلف معه بعياله وببيته او توزيع رقم صحافيات كرمال تنشتم اعراضهم. نحن حمينا عرض الناس وبيوت الناس مش كرمال خلاف - لو حاد - يجرنا البعض للهتك وتشتيم الأعراض عالهواتف. توزيع الارقام او الدل على منازلهم لوين بودي؟!".

وقد أعادت ملكة جمال لبنان السابقة نادين ويلسون نجيم نشر كلام جواد نصرالله على حسابها، وردّت قائلةً "هذا هو ابن السيد حسن نصر الله وهذه هي اخلاق الحزب".