موظفو المصارف: اجتماع استثنائي الاثنين للتشاور في التعديات على الزملاء

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دعت أمانة سر اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، في بيان، إلى اجتماع استثنائي للمجلس التنفيذي للاتحاد، بعد غد الاثنين ل"التشاور في موضوع التعديات على الزملاء في المصارف".

وأمل رئيس الاتحاد جورج أنطوان الحاج "من كل الزملاء تلبية الدعوة وحضور الاجتماع"، معتبرا أن "ما حصل في نهاية الأسبوع الماضي في العديد من فروع المصارف، كالتعدي على الزملاء بالإهانات والشتائم وحتى الضرب في بعض الأحيان، تحتاج إلى قرار يتخذه مجلس الاتحاد حفاظا على سلامة الزملاء المصرفيين".



وأشارت أمانة سر الاتحاد إلى أنه سيصدر في نهاية الاجتماع بيان "يوزع على وسائل الاعلام ويعمم على كلّ الزملا،ء كما سيتم إبلاغ رئيس جمعية المصارف بقرار مجلس الاتحاد".

وكان قد صدر بيان عن نقابة موظفي المصارف في الشمال، دعت فيه رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان إلى "اتخاذ قرار بالإقفال العام والمفتوح في القطاع المصرفي".